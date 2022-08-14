Haber : Avrupa Kürek Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Kürek Şampiyonası

 - Güncelleme:
Avrupa Kürek Şampiyonası

Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı.

Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye iki ekiple katıldı.

Hafif kilo erkekler iki tek kategorisi final yarışında Slovenya ve Macaristan ile mücadele eden Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan milli takım, 7: 25.55'lik derecesiyle ikinci oldu.

Şampiyonada Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin'in yer aldığı iki tek ekibi ise Final C'de yarışı ikinci sırada tamamladı. Milliler, genel sıralamada 14. basamakta yer aldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title