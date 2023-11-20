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Atakaş Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.