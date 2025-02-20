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Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından tartışmalar daha da alevlendi. Aldığı kararla tartışılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dev derbi öncesi beklenmedik bir hamle yaptı. Hacıosmanoğlu, 21 Şubat Cuma saat 20.00'de HT Spor-Habertürk ortak canlı yayınına çıkacak ve tüm soruları yanıt verecek.

Trendyol Süper Lig'de uzun süredir bitmeyen hakem tartışmaları, Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından adeta tavan yaptı.

TFF VE MHK ELEŞTİRİLEN HEDEFİNDE

Spor dünyasında ve sosyal medyada bir kısım yabancı hakem kararını doğru bulurken, bir bölüm ise bu kararı ciddi şekilde eleştirdi. Eleştirilen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu geldi.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

FENERBAHÇE İSTİYOR, GALATASARAY İSTEMİYOR

Fenerbahçe cephesi, hakem ataması yapılmadan önce derbi için yabancı hakem talebini defalarca yinelemişti. Galatasaray ise özellikle Vincic'ten dolayı bu kararı doğru bulmuyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

TFF CİMBOM'UN İTİRAZINI REDDETTİ

Öte yandan Galatasaray, dün yaşanan gelişmeler üzerine Slavko Vincic'i istemediğini Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş ve federasyon da sarı-kırmızılıların bu talebini reddetmişti. TFF, Derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildiren ve nihai kararın, TFF ile MHK tarafından resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı vermişti. Bugün ise derbiyi Vincic'in yöneteceği resmi olarak açıklandı.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU CANLI YAYINA ÇIKACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde gerilimi düşürmek isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında soruları yanıtlayarak kafalardaki soru işaretini giderme kararı aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat Cuma (yarın) saat 20.00'de HT Spor- Habertürk ortak yayınına çıkacak ve tüm soruları yanıtlayacak.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıLokman Babacan:

Açıktan yapılan şikeye devlet ses cikartmiyorsa TFF başkanı çıkıp Galatasaraya salliyorsa devletde buna izin veriyor Hacıosmanoğlu bukadar açıktan şike yapamazdi

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Menerin tetikçi hakemini maça atayacaklar fenerasyon diye boşa demiyoruz

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Haber YorumlarıErem ÇOKÇEKEN:

vizyonsuz misyonsuz omurgasız

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

şu cin con ne kadar la.vuk bir kulüp oldu böyle, çık adam gibi oyna yen yada yenil , ama ağlama

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Haber YorumlarıSemihmiracmina Gündüz:

arsızlık herkese sirayet etmiş bu ülkede.kim işine gelmeyen bi durum olsa karşı tarafı şikeyle hırsızlıkla itham ediyor.adelet tecelli etsin diye uğraşanları da birilerinin adamı kuklası diye lanse ediyorlar.hani yabancı hakem daha iyi olurdu.niye bu viyaklamanız.bu kıyameti koparmanız neden ne oldu yani.dunyanin sayılı elit klasmanındaki bu yabancı hakemi çok kritik bi maça atıyorsun kızılca kıyamet kopuyor.yok yabancı hakem gelirse Türk futbolu bitermiş.yabancı oyuncu var yabancı teknik adam var yabancı VAR var.yahu milli takımın hocası bile yabancı bunlar Türk futbolunu bitirmiyorda en kritik maça atanan dünyanın şuan ki en iyi hakeminden mi bitecek futbol yada operasyon yapılacak...yazık yaa insanlar ne hale geldi futbol ne hale geldi...

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