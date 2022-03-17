Arkas Spor filede Fenerbahçe'ye konuk
Demirören Haber Ajansı - Spor
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor yarın zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu olacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor yarın zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.
Ligde 47 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 54 puanı bulunan 2'nci basamaktaki rakibine ilk yarıda evinde 3-1 mağlup olmuştu. Ligde son 3 haftaya girilirken heyecanın arttığını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında kazanarak ilk 4 yolunda son 2 haftaya avantajlı girmek istiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam. İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz" dedi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor