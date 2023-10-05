Arkas Spor, Cizre Belediyespor'a mağlup oldu

Arkas Spor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının ilk maçında Cizre Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. İzmir ekibi yeni sezon öncesi iyi bir performans sergileyemedi.

Arkas Spor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen voleybol turnuvasının ilk maçında Cizre Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen voleybol turnuvasında Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde Cizre Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk seti 25-19 Arkas Spor'un üstünlüğüyle geçerken diğer setleri 25-21, 25-21 ve 25-23 alan Cizre Belediyespor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Böylece yeni sezon öncesi İzmir ekibi iyi bir görüntü ortaya koyamadı. Arkas Sporlu teknik heyetin de eksikleri not alıp antrenmanlarda bu konuların üzerine çalışmalar gerçekleştireceği ifade edildi.

Öte yandan Arkas Spor, ikinci maçında Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR