Arkas Spor, CEV Kupası play-off turunda Rio Duero'ya konuk olacak

Arkas Spor, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın İspanyol temsilcisi Rio Duero'ya konuk olacak.

CEV Volleyball Cup 2024 play-off ilk maçında Arkas Spor, yarın İspanya'nın Rio Duero Soria takımıyla karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Pabellon de Los Pajaritos Soria Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Sıkarov Lyubomir (Bulgaristan) ile Novak Gregor (Slovenya) hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İspanya'dan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini belirterek, "Avrupa arenasındaki yükselen grafiğimizi sürdürüp bir üst tur için ilk adımı atmak istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan müsabakanın rövanş mücadelesi ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. - İZMİR