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Kick boks maçında kavga ring dışına taştı: 1'i hakem 2 yaralı

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Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda bir sporcunun diskalifiye edilmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 1'i hakem 2 kişi yaralandı ve 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Antalya'da düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 23 Ocak Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmada ortalık birbirine girdi. İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye etmesi sonucu başlayan tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı.

RİNGDE BAŞLAYAN KAVGA SALONA TAŞTI

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 1'i hakem olmak üzere 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kick boks maçında kavga ring dışına taştı: 1'i hakem 2 yaralı

Kick boks maçında kavga ring dışına taştı: 1'i hakem 2 yaralı

Kick boks maçında kavga ring dışına taştı: 1'i hakem 2 yaralı

Kick boks maçında kavga ring dışına taştı: 1'i hakem 2 yaralı

Kick boks maçında kavga ring dışına taştı: 1'i hakem 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim K:

Kültür olmayınca işite böyle olur

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