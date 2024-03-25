Antalya'da Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Heyecanı

Artistik cimnastikte FIG Dünya Challenge Kupası heyecanı Antalya'da yaşanacak.

Artistik cimnastiğin önemli organizasyonlarından olan Dünya Challenge Kupası'nda sporcular, 5 etapta mücadele edecek.

Bu yıl organizasyonun ilk etabı, 29-31 Mart tarihlerinde Antalya'daki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak. Antalya'nın ardından sırasıyla Hırvatistan, Bulgaristan, Slovenya ve Macaristan'da da etaplar gerçekleştirilecek.

Dünya Challenge Kupası'nın Antalya etabına şu milli sporcular katılacak:

Erkekler: Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir

Kadınlar: Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir.