Ankara'nın İlk Uluslararası Yarı Maratonu Runkara'da Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Runkara Yarı Maratonu'nda Etiyopyalı atletler Sisay Lemma ve Zewditu Aderaw Gelaw birincilikleri elde etti. Yarışa 25 ülkeden 45 elit atlet katıldı ve Ankara halkının büyük ilgisiyle gerçekleşti. Türk atletler de başarılı performans sergiledi.

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu Runkara'da erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma, kadınlarda Etiyopyalı Zewditu Aderaw Gelaw birinciliği elde etti.

Anıtkabir yakınındaki Anıt Park'ta Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in verdiği start ile başlayan yarı maratonda 25 ülkeden 45 elit atlet yarıştı. Ankara halkının büyük ilgi gösterdiği 3 bin 500 kişinin farklı kategorilerde katıldığı koşu da Anıtpark'ta başlayıp ATO Congresium önünde sona erdi.

Yarı maratonda erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma 1.01.09'luk derecesiyle birinci, Kenyalı Victor Mutai 1.01.27'lik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı atlet Chimdessa Debele 1.01.44'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Etiyopyalı Zewditu Aderaw Gelaw 1.08.26'lik derecesiyle birinci, Türkiye'den milli atlet Sultan Haydar 1.09.12'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı atlet Vivian Kosgei de 1.10.11'lik derecesiyle üçüncü olarak podyuma çıktı.

Türk atletler sıralamasında ise erkeklerde Hüseyin Can 1.04.53 ile birinci, Ayetullah Aslanhan 1.05.00 zamanlamasıyla ikinci, Ahmet Alkanoğlu da 1.05.59'luk zamanıyla üçüncü, kadınlarda Sultan Haydar 1.09.12'lik derecesiyle birinci, Bahar Atalay 1.14.09'luk derecesiyle ikinci, Derya Kunur da 1.14.29'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcuların madalyaları, ATO Congresium'da düzenlenen ödül töreninde Runkara Yarı Maratonu'nun Uluslararası Organizatörü Victoria Blyth, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik tarafından verildi.

Organizasyona ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şunları kaydetti:

"Dünya atletizm federasyonunun listesine giren bir organizasyon olarak Runkara ülkemizde düzenlenen büyük bir organizasyon. Bu tür organizasyonların tüm ülkemizde yayılarak ve büyüyerek devam etmesi bizi mutlu ediyor. Ne kadar kaliteli ve büyük organizasyonlar yaparsak hem ülkemizin tanıtımına hem de ülkemizdeki atletizmin kalkınmasına o kadar faydalı olacaktır. Burada yarışan elit atletlerin yaklaşık yüzde 10'u dünya klasmanında ilk 50'nin içinde olan atletler. Bu bizim için önemli bir gelişme inşallah bunun devamını sağlamamız gerekiyor."

Çintimar, organizasyonun Avrupa Birliği'nin desteğiyle yapılması hakkında "Bu bir spor kültürü oluşturmakla alakalı halka spor yaptırmak gerekiyor, bütün organizasyonlarımızda halkımız da koşuyor. Bu tip ölçülü parkurlarımızın Dünya Atletizm Federasyonunun onayladığı ölçülü parkurlarımızın sayının artması gerekiyor. Runkara da belgeli yarışlarımızdan birisi. İnşallah bundan sonra da büyüyerek devam edecek." diye konuştu.