Ankara 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finaline Ev Sahipliği Yapacak

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, 22-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, önceki iki yılda Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın bir ayağı ve finalinin düzenlendiği Türkiye, nisan ayındaki 2. ayak yarışmaları sonrası organizasyonun finaline bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ankara Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyona katılacak 72 sporcu, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı veren turnuvada ter dökecek.

Dünya Kupası'nın Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan etaplarında yüksek puan toplayan 36'şar kadın ve 36 erkek pentatlet; binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yarışacak.

Organizasyona Türkiye'den 6 sporcu katılacak. İlke Özyüksel, İpek Akşin, Buğra Ünal ve Yunus Çalışkan finallerde, Yaren Kalender ile Furkan Murat ise karışık bayrak yarışında mücadele edecek.