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Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakaları Bilecik'te Yapıldı

Spor Haberleri

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ev sahipliği yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakaları, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 14 ilden toplam 120 sporcu turnuvaya katıldı ve dereceye giren takımlar Nevşehir'de yapılacak yarı finale katılmaya hak kazandı.

Anadolu Yıldızlar ligi Osman Bayrakdar Sezonu Badminton Çeyrek Final Müsabakaları'na Bilecik ev sahipliği yaptı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı müsabakalar İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilirken, turnuvaya 14 ilden toplam 120 sporcu katılım sağladı. Heyecan dolu karşılaşmalarda kızlarda Sakarya, Aydın, Bursa, Afyonkarahisar, Manisa, Balıkesir, erkeklerde ise; Bursa, Manisa, İzmir, Sakarya, Aydın, Çanakkale illerinden gelen takımlar dereceye girerek 1-3 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak yarı finale katılmaya hak kazandılar.

İstasyon Spor Salonunda düzenlenen ödül töreniyle son bulan turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katılan tüm sporcuları tebrik ederek, dereceye giren takımların madalyalarını taktim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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