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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü İnegölspor'a 1-0 yenildi

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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı, Afyonkarahisar kampında Bursa temsilcisi İnegölspor ile hazırlık maçı yaparken, mavi-beyazlı ekip sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı, Afyonkarahisar kampında Bursa temsilcisi İnegölspor ile hazırlık maçı yaparken, mavi-beyazlı ekip sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü gelecek sezon öncesi Afyonkarahisar'da İnegölspor ile hazırlık maçı yaptı. Kıran kırana geçen maç bol pozisyon sahne oldu. 90 dakikalık hazırlık karşılaşmasını bordo-beyazlı Bursa ekibi 1-0 kazandı. Maç sonunda iki teknik adam maçı değerlendirip, sohbet etti. Öte yandan maçı ve antrenmanları Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı'da takip edip takım hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi İnegölspor Futbol Spor Spor Haberler

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