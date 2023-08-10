Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü İnegölspor'a 1-0 yenildi

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı, Afyonkarahisar kampında Bursa temsilcisi İnegölspor ile hazırlık maçı yaparken, mavi-beyazlı ekip sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü gelecek sezon öncesi Afyonkarahisar'da İnegölspor ile hazırlık maçı yaptı. Kıran kırana geçen maç bol pozisyon sahne oldu. 90 dakikalık hazırlık karşılaşmasını bordo-beyazlı Bursa ekibi 1-0 kazandı. Maç sonunda iki teknik adam maçı değerlendirip, sohbet etti. Öte yandan maçı ve antrenmanları Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı'da takip edip takım hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR