Anadolu Rangers Korumalı Futbol Süper Ligine galibiyetle devam ediyor
Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, TÜSF Korumalı Futbol Süper Ligi'nde Yeditepe Üniversitesi'ni mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Korumalı Futbol Süper Ligine galibiyetle devam ediyor.
TÜSF Korumalı Futbol Süper Ligi C grubunda mücadele eden Anadolu Rangers sezonun ikinci maçında Yeditepe Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Yeditepe Eagles ile karşı karşıya geldi. İTÜ Ayazağa Futbol Stadyumunda gerçekleştirilen maçta Rangers rakibini 32-6'lık skorla yendi. Sezonun ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Anadolu Rangers'ın bir sonraki rakibi ise Sakarya Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Sakarya Tatankaları olacak. - ESKİŞEHİR