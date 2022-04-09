Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay forma giyemeyecek
AA - Hilmi Sever - Spor
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Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.
Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Milli Takımlar Doktoru Prof. Dr. Barış Kocaoğlu'nun gerçekleştirdiği artroskopik sağ diz ameliyatı geçiren kaptanımız Doğuş Balbay, 4 ay süreyle parkelerden uzak kalacaktır. Geçmiş olsun kaptan." ifadeleri yer aldı.
AA / Hilmi Sever - Spor