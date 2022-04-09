Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay forma giyemeyecek - Haberler

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Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay forma giyemeyecek

AA - Hilmi Sever - Spor
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Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay forma giyemeyecek

Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.

Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Milli Takımlar Doktoru Prof. Dr. Barış Kocaoğlu'nun gerçekleştirdiği artroskopik sağ diz ameliyatı geçiren kaptanımız Doğuş Balbay, 4 ay süreyle parkelerden uzak kalacaktır. Geçmiş olsun kaptan." ifadeleri yer aldı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Milli, Spor, Haberler

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