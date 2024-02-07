Altınordu, Onur Güler'i kadrosuna kattı

Altınordu, son olarak Van Spor FK forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Onur Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Altınordu, ara transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Eray Ataseven'i kadrosuna katan kırmızı-lacivertliler, sezon başında Siirt İl Özel İdaresi'ne kiralanan Gökberk Efe ve Edirnespor'a kiralık olarak giden Mustafa Karaman'ı da tekrar A takıma çağırmıştı. İzmir ekibi, ofansif gücünü artırmak için son olarak Van Spor FK forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Onur Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ligin ilk yarısında Van Spor FK forması giyen Onurcan Güler ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR