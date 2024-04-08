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Altınordu, ikinci yarıda çıkışını sürdürüyor

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TFF 2. Lig'de bu sezon öz kaynak sisteminden yetiştirdiği oyuncularla mücadele eden Altınordu, ligin ikinci yarısından itibaren başlattığı çıkışını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen İzmir ekibi, ikinci yarıda düşme hattındaki rakipleri karşısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çekti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, İzmir'de konuk ettiği Bursaspor, Adıyaman FK, Kırşehir SK ve Zonguldakspor'u mağlup ederek tehlikeli bölgenin dışında kalmayı başarırken, lider konumdaki Esenler Erokspor ve deplasmanda Afyonspor'u da yedi. Kırmızı-lacivertliler, dün de Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde bitime 4 hafta kala puanını 38'e çıkaran İzmir ekibi, düşme hattındaki Zonguldakspor'la puan farkını 9'a çıkardı ve rahat bir nefes aldı. Hafta sonu da dış sahada Vanspor ile karşılaşacak Altınordu, çalışmalarına ara vermeden başladı.

"Rehavete kapılmayalım"

Diyarbekirspor ile oynanan maçın ardından oyuncuları ile kısa bir görüşme yapan teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Henüz lig yarışında hiçbir şey bitmedi. Sezon başından beri size inandığımı hep söylemiştim. Diyarbekir maçının ilk yarısında istediklerimizi ortaya koyamadık. Ancak ikinci yarı kendimiz gibi oynayınca galibiyeti kaçıran taraf olduk. En kısa sürede matematiksel olarak ligde kalmayı garantilememiz lazım. Rehavete gerek yok" diyerek oyuncularına uyarılarda buldu.

Öte yandan sezonun ilk yarısında sakatlanan Altar Han Hidayetoğlu ve Furkan Yöntem, Diyarbekirspor maçının yedek kadrosunda yer aldı. Son bir haftadır takımla antrenman yapan futbolcuların maç kadrosunda yer alması teknik heyeti de sevindirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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