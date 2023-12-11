TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, kuruluşunun 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret edecek. Altınordu Kulübü'nün bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında eğitim gören bin 700 sporcunun yanı sıra; antrenör ve yöneticiler, Altınordu Voleybol Takımının sporcuları, veliler, 22 Aralık Cuma günü saat 11.30'da Başkent'te bir araya gelecek. 50 metrelik dev Türk bayrağı taşıyacak sporcular, Anıtkabir'i ellerindeki bayraklarla adeta kırmızıya boyayacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, kuruluşunun 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden kısa bir sonra kurulan Altınordu Futbol Kulübü, Türkiye'nin en eski kulüpleri arasında yer alıyor. Cumhuriyet ile yaşıt kulüplerden biri olan Altınordu, kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Altınordu Kulübü'nün bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında eğitim gören bin 700 sporcunun yanı sıra; antrenör ve yöneticiler, Altınordu Voleybol Takımının sporcuları, veliler, 22 Aralık Cuma günü saat 11.30'da Başkent'te bir araya gelecek. 50 metrelik dev Türk bayrağı taşıyacak sporcular, Anıtkabir'i ellerindeki bayraklarla adeta kırmızıya boyayacak. Altınordu Futbol Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri İzmir'de yapılacak etkinliklerle devam edecek.

20 binin üzerinde sporcu eğitim görüyor

2012 yılında kulübün şirketleşme kararı almasından sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetimi devraldı. Başkan Özkan'ın kulübü devralmasının ardından başta Torbalı Metin Oktay Yerleşkesini kurarak tesisleşme hamlesini başlatan kırmızı-lacivertli kulüp, Sait Altınordu Tesisleri'nin ardından İnciraltı Çağlar ve Cengiz Futbol Eğitim Tesislerini hizmete aldı. Tesisleşme hamlelerine devam eden Özkan, bu sezon başında da Bursa'da Yenişehir Ravil Tagir Genç Futbolcu Eğitim Tesislerini hizmete açtı. İzmir ekibi, Altınordu Futbol Okulları (AFO) sayesinde Türk gençlerine spor yaptırmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına açılan 200'den fazla futbol okulunda 20 binin üzerinde Türk genci futbol eğitimi alıyor. Bu okullardan seçilen genç sporcular, sonrasında Altınordu Futbol Akademisi'nde ileri futbol eğitimlerine devam ediyor.

Yabancı futbolcu oynatmayan tek kulüp

Altınordu'nun misyonunu 'Bu toprakların çocuklarına hizmet etmek' olarak belirleyen Seyit Mehmet Özkan, "Bu toprakların çocuklarına imkan verilirse onların neler yapabileceğini biliyoruz. Ülkemizde birçok kulüp altyapıya yatırım yapmaktan kaçınıyor ancak ben Türk gençlerine inanıyor ve güveniyorum. Hayatımın son anına kadar bu toprakların çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Altınordu Futbol Akademisinden (ALFA) yetişen futbolcuları A takımında forma giydiren kulüp, mücadele ettiği liglerde şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcu oynatmadı. Başkan Özkan'ın çizmiş olduğu misyon sayesinde Altınordu A Takımında kendi öz kaynak sisteminden yetişen futbolcular, ağırlıklı olarak forma giyiyor.

Altınordu'nun dünya futboluna kazandığı yıldızlar

2012 yılında Seyit Mehmet Özkan ile başlayan süreçte İzmir ekibi, Türk ve Avrupa futboluna sayısız futbolcular yetiştirdi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile başlayan futbolcu yetiştirme projesi kapsamında, sonraki yıllarda birçok genç, futbol camiasına kazandırıldı. Berke Özer, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Enis Destan, Burak İnce, Alican Özfesli, Emircan Gürlük gibi isimler Altınordu Futbol Kulübü bünyesinden çıkan isimler olarak ön plana çıktı. - İZMİR