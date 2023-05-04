Altay'da Marco Paixao tedbir amaçlı yedek soyundu

Altay'da Marco Paixao'nun Boluspor maçında yedek soyunması şaşkınlık yarattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Paixao'nun sakatlığı olmadığı ve tedbir amacıyla yedek kulübesinde yer aldığı belirtildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da bu sezon 18 gol atan usta forvet Marco Paixao'nun geçen haftaki Boluspor deplasmanında yedek soyunması şaşkınlık yaratırken, Portekizli futbolcunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı, tedbir amacıyla kulübede yer aldığı öğrenildi. Teknik ekibin, Paixao'u sarı kart sınırında yer alması nedeniyle ilk 11'de oynatmama kararı aldığı bildirildi.

Lige tutunma mücadelesinde son 2 maçı kalan ve deneyimli santrforu kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılarda bu haftaki Denizlispor maçında ileri uçta yine Deniz Kadah'ın görev alabileceği ifade edildi. Boluspor randevusunda 66'ncı dakikada oyuna giren Paixao'nun yine hamle oyuncusu olarak sonradan oyuna girebileceği kaydedildi. İzmir temsilcisi gelecek haftayı bay geçtikten sonra son karşılaşmada Tuzlaspor'u konuk edecek.

Altay, bu hafta evinde Denizlispor'u yenip, Gençlerbirliği'nin deplasmanda Erzurumspor'a mağlup olması halinde kümede kalmayı garantileyecek. Bu ihtimalde Başkent ekibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracak siyah-beyazlılar, ligi rakibiyle aynı puanda bitirse bile ikili averajda üstün olması nedeniyle lige tutunacak.