Altay'da Kaloğlu sessizliğini bozdu

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Altay'da geçen sezon son haftalardan beri takımı çalıştırıp önceki hafta görevinden ayrılan teknik direktör Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu. Oyunculuk döneminde Altay formasını her zaman gururla giydiğini belirterek sözlerine başlayan Kaloğlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu tarifi imkansız acılı günleri en derin duygularımla üzüntüyle paylaşıyorum. Milletimizin yaşam mücadelesi verdiği bu günlerde karşısında değeri olmayan bir konuyu paylaşacağım için özür dilerim. Türkiye'nin en köklü en saygın kulüplerinden biri olan büyük Altayımızın formasını tarihe geçecek başarılarla ve gururla giymiştim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki antrenör eğitmeni görevimden sonra benim için anlamı ve değeri çok büyük olan kulübümün teklifini zor şartlara rağmen hiçbir şey düşünmeden kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Altay'da iyi bir yapı oluşturmak için çalıştığını belirten Sinan Kaloğlu, "İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun ben ve ekibimin tek amacı herkesin saygı duyduğu, milli takımlara oyuncu gönderen, genç oyuncuların gelişimini sağlayan ve yaşları ne olursa olsun tecrübeli oyuncuların ise performansını yükselten bir yapı oluşturmaktı. Çok çalışarak, fedakarlık yaparak birlik beraberlik içinde ligimizin en kompakt ve en çok koşan takımı olduk. Bir çok futbol paydaşlarınca kısıtlı kadroya rağmen sezonun ilk yarısının en başarılı takımlarından biri olma mutluluğunu yaşadık. 21 yaş altı 19 farklı oyuncuya 6284 dakika süre verdik ve onların gelişimi bizim için ayrıca mutluluk kaynağı oldu. Milli takımlara kazandırdığımız genç futbolcularımız kulübümüz için ciddi bir gelir kaynağı oldu" açıklamalarını yaptı.