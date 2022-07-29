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Altay'da Gencer ve Murat belirsiz

Altay'da Gencer ve Murat belirsiz

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasaklısı Altay, takımla antrenmanlara çıkan Gencer Cansev ve Murat Uluç'a lisans çıkarma telaşı yaşıyor.

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SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasaklısı Altay, takımla antrenmanlara çıkan Gencer Cansev ve Murat Uluç'a lisans çıkarma telaşı yaşıyor. Son resmi maçını 4 Aralık 2019'da oynayan stoper Gencer ikinci kez çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalırken, 3.5 sene önce 17 Mayıs 2019'da siyah-beyazlılarda jübile yaptıktan sonra sportif direktörlük görevinde de bulunan 41 yaşındaki eski golcü Murat ise Altay'da halen antrenörlük kariyerine devam ediyor.

Transfer yasağının sürmesi ve geçen sezonki kadrodan birçok ismin ayrılması nedeniyle antrenör lisansı olan emektar golcü Murat Uluç'a futbolcu lisansı çıkarmak isteyen Altay, yasal engel olup olmadığını araştırıyor. Gencer'in de Altay'la sözleşmesini tek taraflı feshetmesi nedeniyle sıkıntı yaşanabileceği öğrenildi. İki eski oyuncunun durumu konusunda siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek haberi bekliyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Murat Uluç Altay Spor Haberler

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