Alperen Şengün, 2024 NBA All-Star maçının yedek kadrosunda yer almadı

2024 NBA All- Star maçında Batı Konferansı ile Doğu Konferansı takımlarının yedek oyuncuları belli oldu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün kadroda yer almadı.

2024 NBA All-Star maçının ilk 5'leri ve kaptanlarının ardından yedek oyuncular da açıklandı. NBA'deki başantrenörlerin oylarıyla All-Star maçında Batı ve Doğ Konferansı takımlarının 7'şer yedek basketbolcuları belirledi. Genel oylamada Batı Konferansı'nda 5. olan Alperen Şengün, yedekler arasında yer almadı. Klasik formatta oynanacak maç 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Batı ve Doğru Konferansı takımlarının yedek basketbolcuları şöyle:

Batı Konferansı

Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Paul George (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Doğu Konferansı

Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Bam Adebayo (Miami Heat), Julius Randle (New York Knicks), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) - İSTANBUL