Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane oyuncularından Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve en son ise onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Beckenbauer kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

FRANZ BECKENBAUER KİMDİR?

11 Eylül 1945'te Almanya'da doğan Franz Beckenbauer, eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici görevlerinde bulunan Bayern Münih kulübünün eski başkanıdır. Beckenbauer'in lakabı "der Kaiser" (imparator) dur.

Liderlik özellikleri, baskın oyun karakteri ve ilk isminin Franz (Avusturya imparatorlarını hatırlatması) olması bu lakabı almasını sağlamıştır. Kariyerinin büyük bir bölümünde 5 numaralı formayı giydi, Cosmos takımında ise 6 numarayı aldı. Dünyanın en ünlü savunma oyuncularından biridir ve çağdaş libero kavramının da yaratıcısı olarak kabul edilir. Bütün futbol otoriteleri tarafından defanstan topla çıkışları, attığı çalımlarla en iyi ve en saygın oyuncular listesine girmiştir. Topa falsolu vuruşları da ünlüdür.

Bu takımın formasıyla sergilediği oyunlarla Alman Millî Takımı'na seçilirken, Avrupa'nın en iyi futbolcuları arasında gösterildi. Futbola modern libero kavramını getirdi. 103 kez ulusal takımda yer aldı, 50 kez Alman Millî Takımı'nın başında kaptan olarak sahaya çıktı. 1966 ve 1968'de Almanya'da, 1976'da Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bayern Münih formasıyla 4 kez Bundesliga, 4 kez Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler (1974, 1975 ve 1976), 1 kez de Avrupa Kupa Galipleri (1969) kupaları kazandı. 1972'de Avrupa Şampiyonu olan, 1974'te de Dünya Kupası sahibi olan Alman Millî Takımındaki başarılı futboluyla alkış topladı. Alman Millî Takımı'yla 1966 FIFA Dünya Kupası ve 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadı.

1977-1980 yılları arasında futbol hayatını ABD'de, New York Cosmos kulübünde sürdürdü. Jübile maçında kendi kalesine gol attı.

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