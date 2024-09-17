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Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Erdoğan, Türk futbolundaki gerginliklerin sona ermesi gerektiğine vurgu yaptı. Ali Koç da Erdoğan'a futbolcuların imzaladığı forma ve "Vakt-i Fener" isimli tablo hediye etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Fenerbahçe kafilesini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada sarı lacivertli kulübü başarılarından dolayı tebrik etti. Türk futbolundaki gergin atmosferin sona ermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Futbol kalitesi bakımından öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin" dedi.

ALİ KOÇ'UN HEDİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbolcuların imzaladığı forma ve "Vakt-i Fener" isimli tablo hediye etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihindeki unutulmaz anları gözler önüne seren "Vakt-i Fener" adlı tabloda, Atatürk fotoğrafının yanı sıra Fenerbahçe tarihinde efsaneleşen isimler ve anılar yer alıyor.

Erdoğan'ın ziyaretteki açıklamalarından satırbaşları;

"Fenerbahçe Spor Kulübümüzün saygı değer yönetimini Külliye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Fenerbahçe 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçemizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da, göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçemizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz.

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

"FUTBOL KALİTESİ BAKIMINDAN..."

Hep beraber el birliği ve gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük şüphe duymuyorum.

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

"GERGİN ATMOSFER GERİDE KALMALI"

Burada bir noktanın altını çizmekte fayda görüyorum. Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin oynanan maçlarda fair-play ile rekabet seviyesinin yükseltilmesi icap ediyor. Her seferinde spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum. Bizim artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna ihtiyacımız var.

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

"ORTAK PAYDAYI BÜYÜTMELİYİZ"

Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Bizim ayrılıkları değil, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Bizim sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyoruz.

"ŞANSSIZ ŞEKİLDE ELENDİK"

Kıymetli misafirler, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalışıyorum. Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu güçlendiren , ligde de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçemizin Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik. Ama şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. olağan kongrede yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabbim'den üstün başarılar temenni ediyorum."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Politika Ali Koç Ali Koç Futbol Güncel Spor

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Yorumlar (13)

Sinan Bulduk:

Ali oyun peşinde yine..

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Delil Deniz:

Rüyanda görursn koç bey??

59
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Murat Sari:

çakma 5 yıldızlı forma. bekleyin lig sonunda gerçek 5 yıldızlı forma göreceksiniz...

43
45
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Pikachu hd:

tmmdir sampiyin fenerdir (fenerliyim)

16
49
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Melike Taştan:

Önce salıncakçı jk sonra fenev. Kuşlar bi oyun peşinde.

24
39
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

derbi öncesi nasıl mahsum bi ziyaret olarak görülür ki bu ??

25
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FA null:

benim eski 3310 gs den daha akıllı

11
16
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Oflu Hakan:

Trabzonlu bakanlara laf atardı bı dönem

6
9
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Ozgur Free:

Fb şampiyon olmak için her konuyu hesaplıyor.

8
7
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Köksal Çelik:

O KADAR ZAMAN İÇİNDE BU GÖRÜŞMENİN DERBİ ÖNCESİNDE OLMASI ..

5
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