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Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

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Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından çift antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından çift antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre günün ilk antrenmanında futbolcular, sahada ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Turuncu-yeşilli ekip, akşam saatlerindeki antrenmanda ise ısınma, kuvvet ve pas çalışmasının ardından dar alanda maç yaptı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Öte yandan Alanyaspor'un sosyal medya hesabından teknik direktör Francesco Farioli'nin bir kızının olduğunu duyuruldu.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Francesco Farioli baba oldu. Dünyaya gelen kız bebeklerine Lea adını veren Farioli çiftini tebrik eder, Lea bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mustafa Kurt - Spor

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