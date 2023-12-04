Alaçatıspor, Tire FK'ya mağlup olduktan sonra hakem heyetine tepki gösterdi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Alaçatıspor, Tire FK'ya mağlup olduktan sonra karşılaşmayı yöneten hakem heyetine tepki mesajı yayınladı.

Tire FK ile deplasmanda karşılaşan Alaçatıspor, Timur Kosovalı'nın 71. dakikada kaydettiği golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Alaçatıspor'da Sezer Orhonsayın, 20. ve 65. dakikalarda sarı-kart görerek kırmızı kartla oyundan atılırken, Alaçatıspor Yönetim Kurulu gerek 10 kişi kalmalarına gerekse müsabakanın hakemine sergilediği performansdan dolayı tepki gösterdi. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Fevzi Özkan, maçı yöneteten hakem heyetinin Alaçatıspor'un hiçbir maçında görevlendirilmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Alaçatıspor sosyal medya sayfalarından, "Tire'de Kara Gün" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "03/12/2023 tarihinde oynadığımız Tire FK maçında yaşananlar sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımızın örnek bir mücadele sergilediği müsabakada, hakemn heyetinin vermiş olduğu kararlar mücadelemize gölge düşürmüş ve takımımızın hak ettiği puanlar adeta hakemler eliyle çalınmıştır. Müsabaka sırasında bir nizami golümüz iptal edilmiş, üzerinde herkesin fikir birliğine vardığı lehimize bir penaltı verilmemiştir. Daha da vahim olanı, oyuncumuz Sezer Orhonsayın, aleni bir yanlış karara gösterdiği haklı ve oyun kurallarının müsaade ettiği ölçüde serzeniş sebebiyle uyarılmadan kart görmüş, girdiği bir ikili mücadelenin sonunda gösterilen haksız ikinci kart sebebiyle de oyundan atılmıştır. Alaçatı Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak olayın takipçisi olacağımızı, hakem heyeti ile ilgili gerekli başvuruları yapacağımızı ve bu heyette bulunan hiçbir hakemin bir daha Alaçatı'mızın herhangi bir maçında görevlendirilmemesi için ne gerekiyorsa yapacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz. Ayrıca bu zorlu deplasmanda canını dişine takarak galibiyeti hak eden bir performans sergileyen oyuncularımıza ve teknik ekibimize de teşekkür ederiz." - İZMİR