Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da kamp başlattı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, takımın kamp yaptığı Doha'ya gitti. Kendisini iyi ve hazır hissettiğini söyleyen Terim, tüm konsantrasyonunu kupaya, lige ve takıma çevirmek istediğini dile getirdi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Birçok teklif alıyoruz. Özellikle son aylarda gerek Avrupa'dan gerek Asya'dan çeşitli coğrafyalardan. Birkaç gündür Al-Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Çok güzel ve nazik bir şekilde süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum. Takım Doha'da kampta. Son 2-3 günü hazırlık maçı ile tamamlanacak. Orada arkadaşlarımla beraber Doha'ya geçiyorum, oradan da Riyad'a geçeceğiz. Çünkü ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Baktığımız zaman ligde biraz geride görünüyoruz, devre arasında birkaç maç kala. Bu herhangi bir şeyi kabulleneceğiz anlamına gelmez. Daha yukarılara tırmanmak için elimizden geleni yapacağız. Ama kupanın önemi bir başka görünüyor. Bundan evvelki dışarıda gittiğim ülkelerde kazanılan kupalarda her ne kadar Fiorentina'da da, Panathinaikos'ta da son maç oynamadıysam, bütün zorlukları ben çektiğim için bir tarafta Olympiakos'u, PAOK'u ele gel, daha kolay bir takım olan Aris ile oyna. Bir tarafta Milan'ı ele gel. Onun için kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde de bir kupa benli ve bensiz katkılarım olarak, benim her zaman kalbimde yaşayacaktır. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım gelecek. Yardımcılarım Hamza Hamzaoğlu ile Levent Şahin. Mert var, Eray var, analistimiz Metin, kaleci antrenörümüz Ozan ve atletik performansta Yasin var. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek çok büyük oyuncularıyla gerek çok şöhretli oyuncularıyla ve 2034 Dünya Kupası'nı düzenleyecek bir ülkeye gidiyoruz. Ben de birçok şeyi merak ediyorum. Birkaç ay önce de Doha'daydım. Geçen sene 27 Aralık'ta gitmiştim. Demek ki aralık aylarında dikkat etmemiz gerekecek, bir yerlere gidebiliriz. Sezon sonunda otururuz, memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. O yüzden sadece tüm konsantrasyonumuzu kupaya, lige ve takıma çevirmek istiyorum. Şu andan itibaren de o durumdayım" şeklinde konuştu.

"Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi takım yok"

Takıma Türk oyuncu transfer edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya Terim, "Hatırlarsak koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı, 14 yabancı değil. Hala bilmeyen yöneticilerimiz var. Oradan itibaren Türk futbolcuların, Avrupa'da çok daha fazla süre aldığını, çok daha önemli liglerde oynadıklarını görüyoruz. Bu beni en çok sevindiren taraf. Biz de artık milli takımımızı açıklarken, dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncularımızı çağırıyoruz. Bu benim için çok büyük bir onur ve mutluluk. O yüzden Türk futbolcuları her yerde var, orada da var, Merih var. Bizden giden birçok yabancı oyuncu var. Bu çok doğal bir şey ama şu anda bununla ilgili herhangi bir şey konuşamam. Olabilir, niye olmasın. Türk oyuncuları dünyada kabul görmüştür. 1990'larda Şenes Erzik federasyonunda, Piontek ile çalışırken, ilk Avrupa ofisleri kurulduğu dönemde o zaman söylemiştim, 'Allah inşallah bir gün beni de İsviçre gibi 23 oyuncunun 18'ini, 20'sini Avrupa'dan çağıran bir teknik direktör olmayı nasip etsin' demiştim. Şimdi oldu. O yüzden Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi takım yok" diye cevap verdi.

"Hazırım, iyiyim"

Deneyimli teknik adam, çok iyi hissettiğini belirterek, "O hırsta, azimde, konsantrasyonda olmazsam zaten kendim söylerim. Ben de sizin gibi her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Sağ olsunlar beni çok güzel yerlerde görmek isteyenler de var. Her şeyin bir zamanı var. Onun için hazırım, iyiyim. Çünkü eşimin bana çok güzel bir söylediği cümle var, 'Futbol aklını sakin emekli etme' diye. Yanımda çalışan arkadaşlarım hepsi birbirinden branşlarında önemli insanlar. Ben hayatımda birçok insanla çalıştım. Birçok insanın hayatına dokundum, dokunmaya da devam edeceğim. Çalıştığımız arkadaşlarım hepsi çok değerli. O yüzden bu arkadaşlarımın çok başarılı olmak için son iki günde olağanüstü bir çalışma azmini görüyorum, kulüple ilgili bilgiler, antrenman hazırlığı" ifadelerini kullandı.

"Pavel Nedved ile olacağım için de çok mutluyum"

Pavel Nedved ile birlikte çalışacaklarının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Görüşmemizde o da vardı. Pavel benim için çok daha başka bir anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken, o Juventus'taydı. O günleri de yad edeceğiz. Ondan bahsettik. Gelmiş, geçmiş çok büyük bir oyuncu. Juventus'ta oyunculuktan sonra sportif direktör tarafında da çok büyük emekleri oldu. Onunla beraber olacağım için de çok mutluyum. Çünkü hem büyük bir futbolcu hem de önemli bir sembol. Kulüpler, sembolleriyle büyürler. Doğru bir seçim diye düşünüyorum" dedi.

"Kabullenmeyeceğiz"

Yeni takımı için transfer çalışmasına henüz başlamadığını da dile getiren Terim, "Önümüzdeki 4 takımın bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Bunu ben de biliyorum. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Yönetime veya başkana herhangi bir isim söylemedim. Çünkü ne olursa olsun bir defa çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. 6'sında maçımız var. Tanıdığım oyuncular var ama tanımadığım oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Geldiğim takımlarda, mevcut takımda gelmeden hiç kimseyi göndermedim, görmek istedim. Uzun yıllar içerisinde yönetimlerin göndermesini istediği oyuncular bizle çalışınca o takımın en önemli oyuncuları oldular. O yüzden burada çok kısa sürede arkadaşlarımla beraber bazı tespitler yapıp, eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz. O 4 takımın daha ileride olduğu, güçlü olduğu kesin. Kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı en kısa sürede yapmak zorundayız. Yapacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

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