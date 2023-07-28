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Al-Ahli, Manchester City'den Riyad Mahrez'i transfer etti

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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli, 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Mahrez, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Al-Ahli, Manchester City'den 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan temsilcilerinden Al-Ahli, 5 sezondur Manchester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'i renklerine bağladığını duyurdu. Arabistan ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Mahrez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergiledi. İngiliz ekibi ile 5 sezonda toplam 236 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 78 gol ve 59 asist ile oynadı.

Mahrez'in, City kariyerinde 4 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Manchester England Riyad Spor Haberler

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