Afyonkarahisar'da Cimnastik Branşının Geliştirilmesi İçin Toplantı Düzenlendi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, cimnastik branşının geliştirilmesi ve antrenörlerin taleplerini dinlemek amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, çocukların spor yapması, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu hazırlama gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, kentte en çok talep gören ve sporun temelini oluşturan cimnastik branşının geliştirilmesi ve antrenörlerin taleplerini dinlemek amacıyla toplantı düzenlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ile Afyonkarahisar'da bulunan tüm cimnastik antrenörleri katıldı. Afyonkarahisar'ın bir cimnastik şehrine dönüştürülmesinin hedeflendiği toplantıda, daha çok çocuğun spor yapmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu hazırlamak gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, cimnastikte başarılı olmanın antrenörlerin bilgi ve becerisine bağlı olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Sporcularımızın başarılı olmaları için antrenörlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri çok önemli. Sizlerin çalışmalarıyla Afyonkarahisar'dan bir dünya bir Avrupa şampiyonu çıkacağına inanıyor, bu konuda sizlere güveniyorum" dedi.

Antrenörlerini teker teker dinleyerek fikir ve duygularına yer veren Kasapoğlu, toplantının cimnastik antrenörlerinin ihtiyaçlarına cevap vererek çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR