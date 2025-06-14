Adem Kılıçcı: 'Sakatlıklarıma rağmen vazgeçmedim, mücadele ettim ve sonunda şampiyon oldum'

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak kabul edilen Survivor All Star 2025'te şampiyon belli oldu. İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşen büyük finalde, Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Zorlu parkurda Batuhan Karacakaya'ya karşı 2-0'lık üstünlük yakalayan Kılıçcı, üçüncü etabı da kazanarak seriyi 3-0'a taşıdı ve şampiyonluk kupasını ikinci kez kaldıran isim oldu. Aylar süren dayanıklılık, strateji ve duygusal mücadele sonunda gelen zafer, hem izleyicileri hem de Survivor tarihini derinden etkiledi.

"VAZGEÇMEDİM, MÜCADELE ETTİM"

Şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Adem Kılıçcı, fiziksel ve mental sınırlarını nasıl zorladığını samimi sözlerle dile getirdi:

"Belim çok ağrıyor. Gerçekten çok yorgunum. Çünkü dün 30 oyun oynadım. Bugün de muhtemelen o civarlarda bir şey. İnanılmaz sakatlıklarım vardı ama bunlara rağmen dayanabildim. Vazgeçmedim, mücadele ettim."

Kılıçcı, yarışma sürecinde zorlandığı anlarda yanında olan destek ekibine de teşekkür etti:

"Özellikle adada bizimle zaman geçiren, kahramanlarımızı çeken ekip... Çağdaş abi... Çok zorlu süreçlerde, agresyon yaşadığım 'down' durumlarda inanılmaz şekilde kolumdan tuttu, beni çekti, çıkardı. Mücadelenin içinde kalmamı sağladı. Çok mutluyum."

"ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK VAR, ÇOK MUTLUYUM"

Röportaj boyunca duygularını ifade etmekte zorlanan Kılıçcı, yarışma boyunca yaşadığı yoğun deneyimlerin final gecesi yaşadığı coşkuya dönüştüğünü söyledi:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum ama çok mutluyum. Şu ortama bakar mısınız? İnanılmaz bir ortam, inanılmaz bir mutluluk. Çok büyük bir destek var. Çok teşekkür ederim herkese."

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Milli boksör olan Kılıçcı, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Spor kariyerinin yanı sıra, Survivor platformundaki performanslarıyla da tanınan Kılıçcı, ilk kez 2017 yılında Survivor'da finale kalarak ikincilik, 2018 yılında ise şampiyonluk elde etmişti.

2025 yılında ikinci kez şampiyon olarak adını Survivor tarihine altın harflerle yazdıran Adem Kılıçcı, hem fiziksel gücü hem de karakter duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.