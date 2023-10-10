Adanalı sporcu Hatice Sizgen, 2023 IFMA Gençler Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muay Thai Şampiyonası'na katılan Adanalı sporcu Hatice Sizgen, Yunan rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Antalya Kemer'de 2023 IFMA Gençler dünya Muay Thai Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olan Hatice Sizgen de katıldı. Turnuvada rakiplerini birer birer yenen Sizgen, en son finalde karşılaştığı Yunan rakibini mağlup ederek gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Okul Müdürü Ayşe Türkoğlu, öğrencisinin dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururlu duyduğunu söyleyerek, "Öğrencimizi okulumuz olarak tebrik ederiz, gururluyuz. Başarılarının devamını dileriz" dedi. - ADANA