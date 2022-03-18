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Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ısınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlığını atlatan Loic Remy de çalışmalarda yer aldı.

Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Akdeniz, Spor, Haberler

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