Adana'da Kostümlü Paddle Board Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Adana'da Seyhan Nehri'nde düzenlenen paddle board etkinliğine birbirinden farklı kostümlerle katılan kürekçiler yoğun ilgi gördü. Süpermen, batman, örümcek adam gibi kostümlerle katılan yaklaşık 150 kişi, Seyhan Nehri'nde eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlik, Adana'da ilk defa düzenlendi ve kano ve paddle board sporunun bölgede yaygınlaşmasını amaçladı.

ADANA'da Seyhan Nehri'nde düzenlenen, birbirinden farklı kostümler giyen kürekçilerin katıdığı paddle board (kürek sörfü) etkinliği yoğun ilgi gördü.

Adana Kano Keyfi ile Mersin Sup oluşumları, Dilberler Sekisi'nde Seyhan Nehri'nde kostümlü paddle board etkinliği düzenledi. Ayakta kürek çekenler, etkinliğe birbirinden ilginç kostümlerle katıldı. Yaklaşık 150 kişi, süpermen, batman, örümcek adam, cadı, sihirbaz, prenses kostümleri giydi. Bir süre karada müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, daha sonra Seyhan Nehri'nde kürek sörfü yaptı. Kostümlerin dikkat çektiği festival dronla da görüntülendi. Adana Kano Keyfi kurucusu Tolga Çopur, birbirinden renkli kostümlerle farklı bir festivale imza attıklarını söyledi. Çopur, "Festivale katılanlar çok mutlu oldu. Farklı bir gün yaşadık. Seyhan Nehri'ni güzel bir festival için kullandık. Vatandaşların da bu festivale ilgileri oldukça yüksekti" dedi.

ADANA'DA İLK

Adana'da ilk defa düzenlenen etkinlikteki amaçlarının kano ve paddle board sporunun bölgede yaygınlaşması olduğunu kaydeden Mersin Sup Kurucusu Mehmet Can Özdemir ise "Hem eğlenmek hem de eğlendirmek istiyoruz. Ayrıca su sporları etkinliklerine Adana ve Mersin olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz? diye konuştu. (DHA)