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A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 11 yapan milliler, A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı garantiledi. Grubun son maçında Kardağ'a konuk olacak ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederse diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider tamamlayacak ve A Ligi'ne direkt yükselecek.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Milliler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KAYSERİ'DE TRİBÜNLER DOLDU

Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı. Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı. Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

HAKAN, TUGAY KERİMOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

Türkiye - Galler karşılaşmasında 95. A Milli maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı. A Milli Takım'da 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu'nu geçerek A Milli Takım'daki 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 36. dakikasında Ben Davies'in müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından milliler penaltı bekledi ve hakeme döndü. Müsabakanın İspanyol hakemi Juan Munuera, oyunu sürdürdü. Tartışma yaratan pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

ABDÜLKERİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

A Milli Takımımızın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galler maçının 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu nedeniyle karşılaşmanın İspanyol hakemi Juan Munuera'ya itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

EREN SAKATLANDI

Ay-yıldızlılarda sol bek Eren Elmalı, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Eren, 75. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

KEREM PENALTI KAÇIRDI

Milliler, Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahasında giren Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla 87. dakikada penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda 89. dakikada topun başına geçen Kerem, kaleci ve topu ters köşelere gönderse de top direkten dışarıya gitti Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

A LİGİ, KARADAĞ MAÇINA KALDI

Konuk ettiği Galler ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız,puanını 11'e yükselterek son maçlar öncesi liderliği sürdürdü. Grubun diğer maçında ise İzlanda, deplasmanda Karadağ'ı 2-0 yendi.bu sonuçların ardından milliler, A Ligi'ne direkt yükselme şansını son haftaya bıraktı. Ay-yıldızlılar gruptaki 6. maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak. 9 puanla 2. sırada olan Galler ise aynı gün ve aynı saatte İzlanda'yı ağırlayacak.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

PLAY-0FF'U GARANTİLEDİK

Ay-yıldızlılar, 5 maç sonunda topladığı 11 puanla A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı garantiledi. A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJokerAllame:

rezil bir hoca rezil bir takım iğrenç bir futbol

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ulan Kerem tiktokta valorant yayını yapacağına penaltı çalışsaydın biraz şuan farklı konuşurduk

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bırakın abi oynamayın.bu futbolla zaten dünya kupasına gitseniz ne olur...

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Şerf...takımı yaktı attığı penaltıyı mahale bakkalı daha iyi atar diğer maçta oynatmayın bu bencili

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Haber Yorumlarıuemit delibas:

Kerem topun başına geçti Eyvallah dedim bu saban atamaz

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Balon Arda gülerin havası söndü armut topladı bugün

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

ilk defa bir milli maçtan zevk almadım spiker çok kötüydü sanki basketbol maçı anlatıyordu

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Haber YorumlarıBandorma:

Barış Alper bugüne kadar ne yaptı…Elleri kolları ile futbol oynuyor…Neden ha la kadroya girebiliyor şaşırıyorum…Yunusu da bozuyor…

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Haber YorumlarıFatih Sen:

Kerem boş zamanlarında galataya dua edeceğine penaltı çalışsaydı biraz. Sayfa sayfa özür dilemiş. Neye yarar?

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