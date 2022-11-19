A Milli Takım'da Arda depremi! Kuntz'un sahaya sürdüğü kadroya tepki yağıyor

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'un Çekya maçında tercih ettiği ilk futbolseverleri şaşırttı. Kuntz'un sahaya sürdüğü kadroya çok fazla eleştiri geldi. İskoçya maçından sonra, "Arda Güler'e şans vereceğim" diyen Kuntz'un genç yeteneği yedek bırakmasına tepki gösterildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da kadroda bulunmaması dikkat çekti.

Stefan Kuntz'un tercihleri yine tartışma konusu oldu. İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda, Çekya'ya karşı çok farklı bir kadro görüldü.

"OYNAYANLAR NEREDE?"

Kuntz'un takımlarında oynayamayan futbolcuları oynattığına dair çok eleştiri geldi. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin şans bulamaması taraftarları kızdırdı.

KALEDE DOĞAN VAR

Kuntz, Çekya'ya karşı; Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal ilk 11'ini sahaya sürdü. Kuntz'un kaledeki Doğan Alemdar tercihi de dikkat çekti.

İlk 11'ler:

Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

İşte Kuntz'a gelen bazı tepkiler