A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olduğu final maçını Bursalı vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Ay yıldızlı ekibin şampiyonluğa ulaşması sonrası meydanı dolduran kalabalık büyük bir coşku yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olduğu final maçını Bursalı vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Ay yıldızlı ekibin şampiyonluğa ulaşması sonrası meydanı dolduran kalabalık büyük bir coşku yaşadı.

Filenin Sultanları'nın 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile oynadığı karşılaşmada tüm Türkiye tek yürek oldu. Osmangazi Belediyesi de bu önemli maç için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na dev ekran kurdu. Meydanı dolduran vatandaşlar, maç öncesi okunan İstiklal Marşı'na hep bir ağızdan eşlik ederken, çekişmeli geçen müsabakayı büyük bir heyecan ile takip etti. Ay yıldızlı ekibin 3-2'lik galibiyetle zafere ulaşması sonrası heyecanın yerini coşku aldı. Meydandaki vatandaşlar, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sevincini dev ekrandan izleyerek coşkuya ortak oldu. - BURSA