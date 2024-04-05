Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Yeni Zelanda'yı Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu dördüncü maçında Yeni Zelanda'yı 2-1 mağlup etti.

İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü maçında ilk devre 0-0 sona erdi. Türkiye, ikinci devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin son devresinde karşılıklı gelen goller ay-yıldızlı ekibe 2-1'lik galibiyeti getirdi. İlk 3 maçını kaybeden milliler, dördüncü maçında ilk galibiyetini elde etti.

Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Hong Kong'u 2-1, Avustralya da Güney Afrika'yı 14-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında 7 Nisan Pazar günü Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası Yeni Zelanda Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi! Gaddar 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title