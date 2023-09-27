A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella: "Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek...

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella: "Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz.