Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella: "Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek...

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella: "Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella: "Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Futbol Spor Haberler

title