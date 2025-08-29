A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek. A Milli Takım, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 16.00'da Gürcistan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek. Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e varışı takiben Gürcistan-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Boris Paichazde Ulusal Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, stadyumda TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Gürcistan - Türkiye müsabakası, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak.

A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek. A Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki resmi antrenmanı da bu statta saat 20.30'da gerçekleştirecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye - İspanya karşılaşması 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, İspanya maçının ardından İstanbul'a dönecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ve İspanya maçlarının 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray) - İSTANBUL