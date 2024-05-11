A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt'i 36-28 yendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuveyt'i 36-28 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 18-17 üstün tamamladı.

Türkiye'de Enis Harun Hacıoğlu 7, Doruk Pehlivan ile Eyüp Arda Yıldız ise 6'şar golle en skorer isimler oldu.

A Milli Takım, 9 Mayıs Perşembe Kuveyt'le oynadığı hazırlık karşılaşmasını da 31-30 kazanmıştı.