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Survivor Düello oyununu kim kazandı? 6 Haziran Perşembe 2024?

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Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'te Düello oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor Düello oyununu kim kazandı 6 Haziran 2024?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Düello oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor Düello oyununu kim kazandı 6 Haziran Perşembe 2024?

ELEME POTASINDA 4 İSİM VAR?

Sezon sonuna yaklaşan Survivor All Star'da dün gece iki isim daha eleme potasına gitti. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yarışmacılar eleme adaylarını belirlemek için toplandı. Acun Ilıcalı, haftanın en kötü performansını açıkladı. Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Seda oldu. Böylece Seda Survivor 3. eleme adayı seçildi.

Ardından konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan 4. eleme adayını belirledi. Batuhan eleme potasına Nefise'yi gönderdi. Böylece Survivor All Star'da eleme adayları Merve Aydın, Atakan, Seda ve Nefise olarak belirlendi.

İşte adaylar:

6 HAZİRAN PERŞEMBE DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünün yarışmaları henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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