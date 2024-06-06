Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 6 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti?

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ELEME POTASINDA 4 İSİM VAR?

Sezon sonuna yaklaşan Survivor All Star'da dün gece iki isim daha eleme potasına gitti. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yarışmacılar eleme adaylarını belirlemek için toplandı. Acun Ilıcalı, haftanın en kötü performansını açıkladı. Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Seda oldu. Böylece Seda Survivor 3. eleme adayı seçildi.

Ardından konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan 4. eleme adayını belirledi. Batuhan eleme potasına Nefise'yi gönderdi. Böylece Survivor All Star'da eleme adayları Merve Aydın, Atakan, Seda ve Nefise olarak belirlendi.

İşte adaylar:

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

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