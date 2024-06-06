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Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 6 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti?

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Survivor'da kim elendi? TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 6 Haziran Pazar günü Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da bu hafta kim gitti?

Bu akşam Survivor'da kim elendi? 2024 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve 6 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da bu hafta kim gitti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2024 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

ELEME POTASINDA 4 İSİM VAR?

Sezon sonuna yaklaşan Survivor All Star'da dün gece iki isim daha eleme potasına gitti. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yarışmacılar eleme adaylarını belirlemek için toplandı. Acun Ilıcalı, haftanın en kötü performansını açıkladı. Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Seda oldu. Böylece Seda Survivor 3. eleme adayı seçildi.

Ardından konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan 4. eleme adayını belirledi. Batuhan eleme potasına Nefise'yi gönderdi. Böylece Survivor All Star'da eleme adayları Merve Aydın, Atakan, Seda ve Nefise olarak belirlendi.

İşte adaylar:

Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 6 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti?

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Bugünün yarışmaları henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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