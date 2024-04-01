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A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın İstanbul'da hazırlık kampı düzenlenecek

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A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampı, 10-20 Nisan tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek.

Milliler, kampın ardından 22-28 Nisan tarihlerinde Bulgaristan başkenti Sofya'da düzenlenecek Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman maçlarında mücadele edecek.

Kampta yer alacak 28 milli sporcunun isimleri şu şekilde:

Kayra Aydos, Tolga Bozacı, Furkan Duran, Oğulcan Heja Kızılkaya, Emre Faner, Fatih Faner, Yusuf Kenan Kars, Kemal Can Aydin, Emrah Savaş, Haktan Kabay, Furkan Şentürk, Ogün Kadir Uzunali, Murat Can Kızılkaya, Mehmet Ali Turan, Abdullah Suat Kanat, Emin İnandı, Ferhat Bakal, Gökalp Solak, Ömer Faruk Kars, Çağan Ege Odabaş, İsmet Eren Gökçen, Mehmet Ayberk Karadağ, Sait Bingöl, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Taha Ergene, Ahmet Hars ve Bertan Demirdelen.

Kaynak: AA / Spor

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