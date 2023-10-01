SPOR 4 bin 500 yarışmacı 'Eker I Run 2023'te 'Koşuyoruz' dedi

4 bin 500 yarışmacı 'Eker I Run 2023'te 'Koşuyoruz' dedi

İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - Bursa'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Eker I RUN' koşusu sona erdi. 'Koşuyoruz' mottosuyla yapılan Eker I Run'da, Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 4 bin 500 kişi yer alırken, 42K Maratonu ve 15K koşusu birincileri Roma Maratonu'na katılmaya hak kazandı. Öte yandan etkinlikte sivil toplum kuruluşları için 1 milyon 700 bin TL bağış toplandı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 'Koşuyoruz' mottosuyla yapılan Eker I Run'da, Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 4 bin 500 koşucu yer aldı. Uludağ'da bin 800 metre rakımda, saat 07.30'da, 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan organizasyon, Eker Meydan'da 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar koşuları ve Paten Yarışı'nın yanı sıra 15K, 5 K koşularıyla devam etti. Organizasyonun 10'uncu yılında koşu ekosisteminin en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Eker I Run'ın programında, yarışların yanı sıra; DJ performansları, dans etkinlikleri ve konserler de yer aldı.

Uludağ Oteller Bölgesi'nde verilen startın ardından yağmurlu bir havada yokuş aşağı parkuru kat etmeye başlayan sporcular, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan'da kurulan finişe kadar mücadele etti. Maratonda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten sporcular, yağmurlu havada koşmanın ise kendilerine farklı bir deneyim yaşattığını ifade etti.

2019'da Türkiye'nin ilk paten yarışı olarak yapılmaya başlayan Eker I Run Paten Yarışı'nda ise bu yıl da farklı yaşlardan patenciler bir araya geldi. 10 km'lik parkur boyunca yarışan sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yapılan Minik Adımlar koşularında ise çok sayıda minik koşucu yarış heyecanıyla tanıştı. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen minik katılımcılar, sağlıklı yaşam için adım atarken aynı zamanda renkli görüntülere sahne olan bir rekabet yaşadı.

2019'da Türkiye'nin ilk paten yarışı olarak yapılmaya başlayan Eker I Run Paten Yarışı, bu yıl da organizasyonda ilgi odağı oldu. Farklı yaşlardan patenciler, güvenliğe öncelik vererek seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koydu. Eğlence dolu paten yarışları 10'uncu Eker I Run'a renk ve neşe kattı.

EKER I RUN'DA EVLENME TEKLİF ETTİ

Eker I Run'da yarışma heyecanının yanı sıra bir de evlilik teklifi sürprizi yaşandı. 15K kategorisinde koşan katılımcılardan biri, 5K parkurunda koşan kız arkadaşına evlenme teklif etti. O ana tanık olanların alkışları arasında "Evet" yanıtını alan yarışmacı, evlilik teklifi için bu özel günü planladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

YARDIMSEVERLİK KOŞULARI İLE TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK KAYNAĞI YARATILDI

10'uncu Eker I Run'da, adım adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşuları'nda sivil toplum kuruluşlarının projeleri için de tüm zamanların rekor bağışı toplandı. 4 bin 766 bağışçı, 691 gönüllü sporcunun katkısıyla 1 milyon 700 bin TL kaynak yaratıldı. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https: ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden, 2 hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek.

KAZANANLAR ROMA MARATONU'NA GİDECEK

42K Maratonu'nda kadınlarda 1'inci 3 saat 29 dakika ile Özlem Işık olurken, 3 saat 52 dakika 25 saniyeyle Yuliya Mironova 2'nci, 4 saat 1 dakika 5 saniyeyle Hülya Takım 3'üncü oldu. 42K Maratonu Erkekler klasmanında 2 saat 26 dakika ile Oğuzhan Emre Singer 1'inci olurken, 2 saat 32 dakika 46 saniye ile Levent Kuva 2'nci, 2 saat 38 dakika 24 saniye ile Cemalettin Suntur 3'üncü oldu.

Kazananlara çeşitli ödüller verilirken, 10'uncu Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Roma Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

ÖZGE KİRAZ: SPORU, EĞLENCEYİ VE İYİLİĞİ BULUŞTURDUK

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, 10'uncu Eker I Run Koşusu'nu büyük bir coşkuyla yaptıklarını belirterek, 'İnsanların sadece izlemekle kalmadığı, aynı zamanda yapabildiği sporlara destek oluyoruz. 7'den 70'e herkesin ortak paydası olan koşu da bu sporların başında geliyor. 'Koşuyoruz' mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10'uncu Eker I Run'da; sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk. 2014'te 600 koşucunun katılımıyla başladığımız Eker I Run'da, bu yıl 4 bin 500 koşucu bizimle beraber oldu. Etkinliğimiz her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak, kendi içinde gelişerek yolculuğuna devam ediyor. Önceki yıllarda Eker I Run'ın Minik Adımlar kategorisinde koşarak spora başlayan ve Milli Takım seviyesine kadar yükselen katılımcılarımız oldu. Eker I Run'ın yeni sporcuların yetişmesine aracılık etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca Eker I Run'ın 10'uncu yılını Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yapmak bizim için ayrı bir değer taşıdı.? dedi.

"2,5 MİLYON TL BAĞIŞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yardımseverlik Koşuları'nda bağış rekoru kırıldığını vurgulayan Kiraz, 'Eker I Run'da adımlar sadece koşmak için değil yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda bağış rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Daha yarış başlamadan 1 milyon 700 bin TL bağışa ulaşmıştık. Kampanya sonunda bu rakamı geçen senenin iki katı olan 2 buçuk milyona ulaştırmayı hedefliyoruz' açıklamasında bulundu.

FETHİ YILDIZ: KATILAN BÜTÜN SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da programın geleceğin sporcuları için önemli bir adım olacağını söyleyerek 'Böyle güzel bir günde her yaştan insanımızın spora olan özlemini görmüş olduk. Gençlerimizin akranla değil de ekranla büyüdüğü bu günlerde, spora ilgi duymalarından dolayı onur duyuyorum. Buraya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum' dedi.

ÖZLEM IŞIK: DOĞANIN ATMOSFERİNDE ÇOK KEYİFLİ BİR KOŞU OLDU

42K Maratonu'nu kadınlarda 1'inci olarak tamamlayan Özlem Işık, 'Yarış çok güzeldi. Geçen yıl da çok beğenmiştim. Ama bu yıl yarış boyunca bize yağmur da eşlik etti. Doğanın atmosferinde çok keyifli bir koşu oldu. Yani benim zaten unutulmazlarım arasında. Her yıl beğeniyorum. Bayılıyorum yarışa. Geçen yıl 42 kilometrenin birincisi de bendim. Bir önceki yılda on beş kilometreden yurt dışına gitmiştim. Ondan da önceki yıl ödülüm olmasa da hamile olarak buradaki 15 kilometre parkuru tamamlamıştım. Bu da benim ödülüm sayılır. Şimdi Eker, Milano Maratonu'na gönderecek beni, kendi rekorumu orada da kırmaya çalışacağım. Ben beden eğitimi öğretmeniyim, yani sporun içindeyim' şeklinde konuştu.

OĞUZHAN EMRE SİNGER: BUGÜN ŞANSIMIZA ÇOK GÜZEL BİR HAVA VARDI

42K Maratonu'nu erkeklerde 1'inci olarak tamamlayan Oğuzhan Emre Singer ise 'Eskişehir'den yarışmak için geldim, amatör olarak koşuyla ilgileniyorum. Uludağ'dan başlayan 42 kilometrelik yarışı birinci olarak tamamladım. 5 yıldır bu yarışmaya katılıyorum ve önceki yıl 42 kilometrede 2'nci oldum. Bugün şansımıza çok güzel bir hava vardı, yol boyunca sis bazen kapattı, bazen açtı. Çok güzel bir manzara eşliğinde serin bir havada bitişe kadar geldik' ifadelerini kullandı.