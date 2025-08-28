2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası'nda Çeyrek Finaller Tamamlandı

2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası, ikinci gününde çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti.

Artvin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bocce sahasında düzenlenen organizasyona 22 ilden 28 takım ile 135 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Erkeklerde İstanbul, Sakarya, Kilis ve Diyarbakır, kızlarda da Mersin, Ankara, Adıyaman ve Kilis bocce takımları yarı finale yükseldi.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Osman Özdemir, Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası'nın çok keyifli ve çekişmeli geçtiğini söyledi.

Şampiyonada 13 erkek 15 kız takımının gruplar halinde mücadele ettiğini belirten Özdemir, "İlk 8'e giren kız ve erkek takımları bugün yarı final için birbirleriyle karşılaştı. İlk dörde giren takımlar yarın sabah 9.30'da yarı final müsabakaları yapacak. 10.30'da final müsabakalarımızı yapıp Türkiye Analig finallerini bitireceğiz." dedi.

Özdemir, Artvin'de çok iyi ağırlandıklarını aktararak, "Müsabakalar çok güzel geçiyor. Centilmence karşılaşmalar oluyor. Bocce fair-play bir spordur. Gelen takımlar fair-play içerisinde mücadele ediyor." diye konuştu.

Şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final karşılaşmalarının ardından sona erecek.