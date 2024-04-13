Neler oldu neler! İşte 2023-2024 Süper Lig fiyasko sezonunda yaşananlar

Gün geçmiyor ki Türk futbolunda fiyasko bir durumla karşı karşıya kalmayalım. 2023-2024 sezonu başladığından beri ülke futbolunda gergin bir hava hâkim ve bu gerginlik gittikçe yükseliyor. İşte 2023-2024 Süper Lig sezonunda şu ana kadar yaşananlar...

İYİ TEMENNİLERLE BAŞLAMIŞTI

Sezon başlamadan hemen önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yayınladığı mesajda şunları söyledi, "Yeni sezonda küfürsüz, kötü tezahüratların olmadığı ve şiddet olaylarının yaşanmadığı bir futbol atmosferi yaratabilmek özel bir önem verdiğimiz konulardan biri olacak. Huzur ve coşku içinde maç izlemek isteyen tüm futbolseverlerin yanında olacağız" demişti. Ve Büyükekşi mesajında şu cümlelere de yer vermişti, "Futbolcuların, takım kaptanlarının, teknik direktörlerin, Kulüp Başkan ve yöneticilerinin de bu sezon başından itibaren rakiplerine ve hakemlere karşı saygılı ve centilmen bir tutum içinde olmalarını rica ediyorum. Toplumu kin ve nefrete yönelten söylemlerden ve hareketlerden kaçınılması hepimizin yararınadır" demişti.

SÜPER KUPA'NIN İLK ERTELENİŞİ

Ağustos'ta oynanması beklenen Süper Kupa Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları sebebiyle başka bir zamana ertelenmiş ve tarih açıklanmamıştı. Ve Ağustos'ta başlayıp Nisan ayına kadar sürecek olan Süper Kupa bilmecesi böylece başlamış olurken Türkiye Süper Ligiyse 11 Ağustos 2023 tarihinde Zorba Küçük 'ün düdük çaldığı Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlamıştı.

BAŞKANDAN HAKEME YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Ligin 15.Haftası'nda 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyordu. 90 dakikası taraflar için 1-1 sonuçlanan maçın sonrasında hakem Halil Umut Meler yumruklu saldırıya uğradı. Dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maç sonrasında sahaya girerek yanındakilerle Halil Umut Meler'i yumruklamış yere düşünce kafasına tekme atmışlardı. Bu olay uluslararası basında yer bulmuş Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük Türk Kulüplerinin borsada değeri düşmüştü. Olay sonrası hakem Meler hastaneye kaldırılmış, Faruk Koca ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 15 gün cezaevinde kalan Koca, futboldan menedilmişti. Hakem Halil Umut Meler ise sağlığına kavuştuktan sonra sahalara geri dönmüştü.

HAKEMİN KARARINI BEĞENMEYEN İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Bu olaydan sadece 8 gün sonra 19 Aralık 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 2. Yarı maç 2-1 devam ederken İstanbulspor Trabzonspor'un 2.golünden önce faul olduğunu iddia ederek itiraz etti ve maçtan çekildi. Saha kenarına gelen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, maçın 74. Dakikasında oyuncularına soyunma odasına gidin emri verdi. Bu emirden sonra İstanbulspor'un futbolcusu Simon Deli'nin başkana yalvarışı gündeme oturdu. Maç hükmen 3-0 Trabzonspor lehine sonuçlandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SÜPER KUPA KRİZİ

Cumhuriyetinde 100.yılında heyecanla beklenen Süper Kupa mücadelesi Türk futbolunun marka değerini yükseltmek adına Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması kararlaştırılmıştı. 29 Aralık 2023 günü oynanacak maç için Galatasaray ve Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100.yılına binaen Türkiye'de oynamayı teklif etmişti. Tarihler 28 Aralık 2023 'ü gösterdiğinde iki takımda sahaya çıkmak için Suudi Arabistan'a yolculuk ettiler. Maçın sabahında Suudi Arabistan topraklarında Türk Bayrağı, Atatürk ve İstiklal marşı krizi baş gösterdi. Türk basınında çıkan haberlerde, takımların Türk Bayrağı ve Atatürk tişörtleriyle çıkmak istediği fakat Suud yetkililerinin izin vermediği söyleniyordu. Şartlar yerine gelene kadar iki takımın da sahaya çıkmayacağı belirtiliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu bu haberleri yalanlayarak, "Değerli basın mensupları, Süper Kupa maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" demişti. Her ne kadar TFF bir kriz olmadığını açıklasa da Galatasaray ve Fenerbahçe, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Öte yandan Suudi yetkiler, tribünde de Atatürk pankartına izin vermediler. Bunun üzere iki kulüpte, konakladıkları otellerden çıkmadılar. Maçın iptal edilmesi de maça saatler kala yine TFF tarafından açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Suudi Arabistan krizi sonrası gözler, TFF Başkanlık koltuğundaki istifa seslerine çevrilmişti. Tüm futbolseverler başkan Büyükekşi'nin istifa etmesini bekliyordu. Riyad'da kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi ise bu olaydan sonra istifa etmedi. Konuyla ilgili ise organizatör şirket Galatasaray ve Fenerbahçe'yi suçladı. Organizatör şirket yaptığı açıklamada, " 2 Kulüpte anlaşmaya uymamıştır" dedi.

TRENDYOL 1.LİG'DE BAHİS VE ŞİKE İDDİALARI

Futbol'da bahis, yasa dışı para aklama, şike gibi konuları araştıran Murat Ağırel, Trendyol 1. Lig'deki şike olaylarını kanıtlarıyla beraber Halk TV'de anlattı. Ağırel, Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Tuzlaspor yönetiminin Samsunspor'a, Gençlerbirliği ve Altınordu'da forma giyen bazı futbolcuların da Eyüpspor'a yaptıkları şike tekliflerini belgelerle paylaştı.

TARAFTAR FUTBOLCULARA SALDIRDI, FUTBOLCULAR TARAFTARLARI DÖVDÜ

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında 17.03.2024 tarihinde Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe genel olarak üstün götürdüğü maçı 3-2 kazandı.Gergin ve sulu geçen maç sonrası Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Maç hakemi Halil Umut Meler gerginliğe rağmen maçı neden iptal etmediği tartışılırken, ortaya çıkan görüntüler uluslararası basına Türk Futbolunu bir kez daha rezil etti. Maç sonrası taraftarları tahrik ettiği ileri sürülen Fenerbahçeli futbolcuların yaptığı "olta işareti" sonrası Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Görülen görüntülerde Trabzonsporlu bir taraftarın oyunculara karşı yumruk pozisyonuna girdiği görülüyor. Bu görüntü sonrası Fenerbahçeli Futbolcu Briight-Osayi Samuel taraftarın üzerine çıkıp yumrukluyor. Birkaç futbolcunun daha kavgaya karıştığı görüntülerde, Fenerbahçe kalecisi Livakovic yüzüne yumruk yedi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mert Müldür'e korner direğiyle saldırıldı. Tepki çeken görüntüler sonrası Fenerbahçe 2 Nisan Olağanüstü Kongre kararı aldı. Ligden çekileceği konuşulan Fenerbahçe, her şeyi göze alacaklarını bildirdi. 2 Nisan'daki kongrede Fenerbahçe ligden çekilmeyeceğini duyururken 7 Nisan'daki Süper Kupa maçı için şartlarını sunduklarını kabul edilmemesi halinde U-19 ile maça çıkacaklarını açıkladı.

TFF'NİN HAKEM TOPLANTISINDAN YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER

Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinde Galatasaray lehine verilen penaltı kararı çok konuşulmuştu. Tartışmalı penaltı kararı futbol kamuoyu tarafından çok konuşulmuş ancak bir sonuca varılamamıştı. Oynanılan maçtan 1 ay sonra TFF Merkez Hakem Kurulu toplantısı görüntüleri bir elden yayıldı.Yayınlanan Görüntülerde,Galatasaray'ın, Antalyaspor'a karşı 2-1'lik skorla kazandığı maçı yöneten hakem Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. Hem VAR Hakemi Özgür Yankaya, hem de orta hakem Abdulkadir Bitigen'in hatalı karar verdiklerini kabul etmesi Türk futbolunda infial yaratmıştı. Bu görüntülerin çıkması Galatasaray yönetiminden tepki topladı. Türkiye Futbol Federasyonuysa Galatasaray açıklama yapmadan önce görüntülerin tamamını yayınladı. Görüntülerle ilgili TFF soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

GERGİNLİĞİN ALTINA KALIN PUNTOLU İMZA, FENERBAHÇE MAÇTAN ÇEKİLDİ

Haberimizin en başında gün geçmiyor ki Türk Futbolunda fiyasko bir durum ile karşı karşıya kalmayalım demiştik. 7 Nisan Süper Kupa maçı Türk Futbolunun hiç şüphesiz unutulmaz gecelerinden biri olacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçe Takımı 7 Nisan'daki maça Avrupa maçlarını da sebep göstererek A takımla değil U-19 ile çıkacaklarını duyurmuştu. Fenerbahçe'nin U-19 takımı oynadıkları Giresunspor maçından sonra Şanlıurfa'ya Galatasaray ile yapacakları Süper Kupa maçına geldiler. Maç büyük bilinmezliklerle başlarken maçın 50.saniyesinde Galatasaray'ın golcüsü Icardi fileleri havalandırdı. Golden hemen sonra Fenerbahçe takımı sahadan çekerek, protestosunu gösterdi. Bu protestolu maç uluslararası basında genişçe yer buldu. Türk futbolunda gerginliğin yükseldiği bu ortamda bu protesto gerginliğin altına imza oldu. Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesinin ardından Galatasaray 3-0 hükmen galip sayıldı. Fenerbahçe'ye ise 4 milyon TL para cezası verildi.