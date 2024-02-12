2023-2024 Hentbol Sezonu Kayseri İl Birinciliği Başladı

2023-2024 hentbol sezonu Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Kayseri İl Birinciliği Talas Spor Salonu'nda başladı.

Kayseri il birinciliğinde, Talas Gençlik ve Spor Kulübü-A, Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A, Talas Gençlik ve Spor Kulübü-B, Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-B takımları mücadele veriyor. Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "2009-2010-2011-2012 doğumlu lisanslı sporcuların mücadele verdiği kulüplü küçük erkekler hentbol birinciliğinde müsabakalar 3X15 dakika toplam 45 dakikalık periyot sisteminde oynanıyor. İl Birinciliğini şampiyon tamamlayan takım 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak olan kulüplü küçükler hentbol yarıfinal müsabakalarında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazanacak" dedi. - KAYSERİ