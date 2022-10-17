2022 Ballon d'Or ödülünü Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema kazandı
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Avrupa'da yılın en iyi futbolcusunun seçildiği en prestijli organizasyonlardan Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. 2022 yılında Avrupa'nın en iyi futbolcusu Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema oldu.
France Football tarafından düzenlenen Avrupa futbolunda yılın en iyilerinin seçildiği törende Ballon d'Or ödülü, sahibini buldu.
Geçen sezon Real Madrid'in hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasındaki en büyük paya sahip olan isim Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.
Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardım ve bağışlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.
Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi ise Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim ise bir başka Barcelona'lı yıldız Pedri'ydi. Gavi ödülünü, Pedri'den aldı.
Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.
Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.
Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.