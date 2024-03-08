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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Karadağ ile Hazırlık Maçlarına Çıkacak

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadro ile 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ ile yapacağı hazırlık maçlarına Antalya'da çıkacak.

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın 12-14 Mart tarihlerinde Antalya'da, Karadağ ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki ay-yıldızlılar, hazırlık maçlarını Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Kadroya davet edilen oyuncular, yarın saat 22.00'de Antalya Havaalanı'nda toplanacak.

Milliler, Karadağ'la ilk maçını 12 Mart Salı, saat 18.00'de oynayacak.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Ferhan Çiçek (Beyoğlu Yeni Çarşı), Baki Enes Başbuğ Erküt (Gençlerbirliği)

Savunma: Yağız Yolcu (Kocaelispor), Yakup Kenar (Adana Demirspor), Recep İnanç (Bursaspor), Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay (Gençlerbirliği)

Kanat: Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Efecan Özdemir (Afjet Afyonspor), Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor), Görkem Gökçe (Adanaspor), Seyit Emir Eker (Anadolubeyi), Ramazan Efe Uluer (1954 Adana FK)

Forvet : Alpercan Nar (Adana Demirspor), Bilal Yaşar (Dilovası Belediyespor)

Kaynak: AA / Spor

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