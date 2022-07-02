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19. Akdeniz Oyunları

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede altın madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 5 bin metre finali yapıldı.

Milli atlet Yasemin Can, 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışta bir diğer milli atlet Emine Hatun Mechaal ise 16.18.07'lik zamanıyla 8. sırayı aldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Akdeniz Oyunları Yasemin Can Cezayir Spor Haberler

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