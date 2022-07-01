Son dakika: 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika habere göre 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor